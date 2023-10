Corinthians deve fechar a casinha e apostar no Cássio, diz Mattos

O colunista Rodrigo Mattos analisou no UOL News Esporte o duelo entre Corinthians e Fortaleza, hoje (3), no Castelão, por uma vaga na final da Sul-Americana. Para ele, o recém-chegado Mano Menezes vai "fechar a casinha" contra os donos da casa, que são favoritos.

'O que Mano pode fazer é fechar a casinha': "Efeito tático, em uma semana ou quatro dias, o máximo que ele vai poder fazer é fechar a casinha, que é um estilo que o Mano até gosta. Mas se você olhar o Corinthians com o Luxemburgo, até pelo primeiro jogo, que era um time que você nem entendia qual era a ideia do time, digamos que mais bagunçado não vai ficar. Você não conseguia entender a ideia do Luxemburgo, o que ele queria, se queria contra-atacar, pressão, não ficava claro, os jogadores ficavam se buscando e não tinha muita lógica o que estava posto. Pior do que isso, não vai estar. Pode ter um avanço, mas dificilmente será uma coisa moldada pelo Mano".

'Fortaleza é o favorito': "O máximo que ele pode fazer é fechar a casinha, dar alguma segurança defensiva, que é algo que o mano sabe fazer, e tentar ali especular o jogo, um contra-ataque, o Corinthians tem jogadores para isso, principalmente com os garotos que são rápidos, o Wesley e o Pedro, e o Yuri Alberto é um atacante que ataca bem as costas da defesa adversária. Mas o favorito é o Fortaleza, não tem nem dúvida. O primeiro jogo já foi melhor na Neo Química, tem jogado constantemente melhor que o Corinthians, jogou melhor quando empatou no Brasileiro. Se você olha e o Fortaleza foi melhor em todos os confrontos recentes, quem é o favorito? É o Fortaleza".