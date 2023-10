Flamengo quer Tite imediatamente para definir renovações e planejamento

Reformulação é uma das palavras mais faladas atualmente no clube. Entende-se que depois da era vencedora, é preciso mexer em algumas estruturas, principalmente dentro do campo. Alguns jogadores devem deixar o clube e há uma expectativa que até o extracampo possa ser alterado. Nomes como Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, David Luiz e Filipe Luís têm contrato apenas até 31 de dezembro,

Tite seria a peça chave desse processo, que poderia começar a ser avaliado já agora. A escolha do novo treinador influencia também em renovações e mapeamento de reforços para a janela. Vários jogadores aguardam uma definição do Flamengo sobre a situação. O clube vê com bons olhos a chance de dar essa liberdade ao treinador.

Na reta final do ano, o clube também faz o orçamento da próxima temporada. Com um comandante certo para 2024, é possível projetar com mais precisão.

Por disputar a vaga na Libertadores, Flamengo tem urgência para que o técnico possa ter a chance de disputar essa competição ano que vem. A equipe voltou à zona de classificação depois da vitória no fim de semana.

Mesmo que ganhasse sobrevida, Sampaoli não estava nos planos de 2024. Isso acelerou a demissão que já era vista como questão de tempo. Caso o clube optasse por manter ele até o fim da temporada para depois ter Tite, poderia atrasar o planejamento e montagem do grupo.

O Fla não teve tanta sorte com o planejamento montado em anos anteriores. Apesar de ganhar muitos títulos, também viveu trocas intensas de treinadores. Tite seria o décimo desde 2019.