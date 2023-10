Casagrande: Bruno Lage desagradou os jogadores com as mexidas no Botafogo

Walter Casagrande analisou no Cartão Vermelho que o agora ex-técnico do Botafogo, Bruno Lage, errou muito em suas escolhas no cargo. O colunista do UOL destacou a incompatibilidade entre as ideias do português e o elenco do Glorioso.

Os jogadores têm uma incompatibilidade com os pensamentos do Lage. Por exemplo, o Tchê Tchê, no primeiro turno, foi um dos melhores jogadores do Botafogo como segundo volante, aí ontem jogou como lateral e já jogou de lateral algumas vezes, uma situação que o Tchê Tchê não quer jogar. Ele está jogando bem na posição dele, ele é segundo volante, primeiro volante, um meia, faz todas as funções ali. Faz lateral? Faz, mas o Botafogo não precisa do Tchê Tchê na lateral. O Botafogo está em primeiro lugar, você vai tirar um cara imprescindível no meio de campo para colocar o cara na lateral, com a desculpa de ser ofensivo? Não, você não mexe na estrutura, põe outro cara mais ofensivo na direita de lateral. Quer arriscar? Coloca outro cara ali, mas você não pode desmontar o mecanismo no meio de campo. Isso desagradou aos jogadores e ao Tchê Tchê, e agora chegou a situação de ele colocar o Tiquinho Soares no banco. Aí quando acaba o jogo, o Tiquinho fala: 'Eu estou muito bem fisicamente'. Ponto, ele respondeu, ele deu a direta para a torcida toda do Botafogo, para a direção e para a imprensa que cobre o Botafogo, que ele estava bem para ser titular. Casagrande

