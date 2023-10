Seleção brasileira: Diniz convoca David Neres após lesão de Raphinha

Diniz, então, chamou David Neres, destaque do Benfica. O jogador de 26 anos tem um gol e quatro assistências em oito partidas na temporada.

David Neres estreou na seleção brasileira em 2019, mas ainda naquele ano perdeu espaço com Tite. Ele participou da Copa América 2019, começou como titular, mas terminou a campanha como reserva.

A última convocação foi para os amistosos contra Colômbia e Peru, nos Estados Unidos. No jogo mais recente até aqui, ele foi titular na derrota para os peruanos, por 1 a 0.

Com Neres, o Brasil jogará contra a Venezuela, no dia 12 de outubro, em Cuiabá, e contra o Uruguai, dia 17, em Montevidéu, pela terceira e quarta rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O lateral-esquerdo Caio Henrique, do Monaco (FRA), também foi cortado. O escolhido por Diniz foi Guilherme Arana, do Atlético-MG.