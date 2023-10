Polícia libera torcedores do Vasco após apreensão de granada em ônibus

O Batalhão de Choque achou uma granada Condor GL-307 com cinta de estilhaçamento e seis munições de calibre 380. Os cerca de 45 torcedores que desceriam a serra nesse ônibus foram encaminhados até o 91º DP da capital paulista.

Os passageiros informaram que não sabiam dos objetos. Os investigados foram liberados e os objetos apreendidos.

Na Vila Belmiro, nenhuma ocorrência foi registrada. Os torcedores de Santos e Vasco trocaram apenas provocações. Diferentemente da relação com o Palmeiras, as organizadas do Peixe e do Cruzmaltino são inimigas.

Em campo, o Santos venceu o Vasco por 4 a 1. O jogo foi tenso e contou com "cenas lamentáveis" após Soteldo provocar subindo com os dois pés na bola. A confusão rendeu cartões vermelhos para Lucas Lima, Medel e Rodrigo Fernández e amarelos para Soteldo, João Paulo e Sebastián Ferreira.