Mauro Cezar: Palmeiras vem mal mesmo com os titulares e caiu de produção

O colunista Mauro Cezar Pereira destacou no Posse de Bola a queda de produção ofensiva do Palmeiras. Segundo ele, seja com titulares ou reservas, o time de Abel Ferreira vem jogando mal.

O Palmeiras optou por ter o tal do elenco curto e usar os meninos, mas mesmo com os titulares o Palmeiras vem mal não é de hoje. Isso não significa que não vá se classificar para a final da Libertadores, o Boca também se arrasta não é de hoje e perdeu para o River com os reservas, ontem, em casa. Até achei curioso, porque geralmente eles levam esses clássicos tão a sério na Argentina que talvez o Almirón [técnico do Boca] colocasse até um time misto, mas não, ele colocou o time reserva e deixou rolar. Perdeu, paciência, está priorizando totalmente a Libertadores, está a um jogo da final. Um dos dois vai chegar, e os dois estão mal, então é óbvio que é possível, mas é um retrospecto ruim nos últimos jogos do Palmeiras — fez só dois gols e tomou três, é um momento que, independente da escalação, o Palmeiras não tem produzido. Mauro Cezar

Assista ao Posse de Bola na íntegra