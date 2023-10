Mauro Cezar critica Soteldo por subir na bola: 'Ganhando é mole'

O colunista Mauro Cezar Pereira criticou no Posse de Bola a atitude de Soteldo, do Santos, na goleada por 4 a 1 sobre o Vasco na Vila Belmiro. O atacante subiu na bola e irritou os vascaínos.

'Com o Santos perdendo, o Soteldo não fez graça nenhuma': "Para o bonitão que faz isso, faz quando o time está perdendo, meu irmão, ou empatando. Ganhando é mole. Isso é que nem o Neymar, que ficava driblando os caras do Athletic de Bilbao e uma vez tomou esporro até do Puyol, que deu uma chamada nele. Vem cá, qual é, garoto, ficar fazendo graça em cima dos bascos com o jogo 4 a 1? Faz contra o Real Madrid, quando estiver 0 a 0, no Bernabéu, aí faz uma gracinha daquela. Subir na bola, com o time ganhando, e o Vasco já tinha sido prejudicado com um pênalti muito mal marcado, o jogador já estava com os nervos à flor da pele, porque isso fica na cabeça dos caras - 'pô, tomamos um gol que não foi e aí o cara faz uma gracinha daquela'. Aí é fácil, o Santos teve várias oportunidades quando estava perdendo, tomando pancadas, ele não fez graça nenhuma".

'Tem um contexto que me incomoda': "Quando está ganhando, ele faz graça para tirar onda com os caras do Vasco. Acho que tem um contexto que me incomoda. Faz sempre então, cara, você não é o engraçado, o Globetroter, o engraçadinho, então faz todo jogo, faz fora de casa, faz na casa do adversário. Aí não, faz na Vila Belmiro, com a torcida e o time ganhando um jogo que está fácil. Ah, para com isso".