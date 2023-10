Lucas Lima questiona Daronco sobre expulsão no Instagram: 'O que eu fiz?'

Lucas Lima questiona Anderson Daronco sobre expulsão em partida contra o Vasco Imagem: Reprodução/Instagram

O camisa 23 publicou algumas fotos do jogo e o print da conversa com o árbitro, onde escreveu: "Amo esse jogo", em inglês.

O meia levou o cartão vermelho após uma confusão generalizada no segundo tempo da partida. Além dele, seu companheiro de equipe, Rodrigo Fernandez — que estava no banco —, e Medel, do Vasco, também foram expulsos.

O confronto terminou 4 a 1 para o Santos. Com a vitória, o Peixe respira mais aliviado fora da zona de rebaixamento.

