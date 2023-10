Juca Kfouri: Duilio fez do Corinthians um cassino onde a banca sempre perde

Juca Kfouri afirmou no Posse de Bola que o presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, transformou o clube num cassino deficitário. O colunista do UOL analisou ainda a estratégia de Mano Menezes para o duelo com o Fortaleza, fora de casa, pela semifinal da Sul-Americana.

'Duilio fez do Corinthians uma casa de apostas que sempre perde': "É um horror o presente do Corinthians e é um horror o futuro do Corinthians. Dentro de campo, você tentar, a essa altura, fazer com que o Cantillo jogue futebol, me parece um esforço que beira a tentativa do milagre. Você pensar em jogar sem centroavante em Fortaleza é uma alternativa que me parece interessante e que o Luxemburgo não soube resolver e ficou insistindo no Yuri Alberto, até porque o Yuri Alberto é queridinho deste endividado presidente Duilio. Ele, que é ex-bingueiro, fez do Corinthians uma casa de apostas em que surpreendentemente a banca perde sempre, porque se incluir o Danilo, o Corinthians partiu para o 5º treinador em uma temporada, é um negócio que não existe".

'Reservas do Fortaleza têm um padrão que falta ao Corinthians': "Esperar que a camisa do Corinthians ganhe terça-feira em Fortaleza, ou que empate, vá para os pênaltis e o Cássio salve o Corinthians, não há nada que indique. O time reserva do Fortaleza que jogou contra o Grêmio tem um padrão que o time do Corinthians não tem. Das duas uma: ou você joga com os reservas e ponto, faz o que o Palmeiras fez; ou não tenta remendar no segundo tempo, vai que Renato Augusto se machuque no segundo tempo, o que teria acontecido? Qual seria a situação do Corinthians hoje? É 8 ou 80, não tem meia-sola nessa situação".