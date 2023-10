Ex-Corinthians, Murillo estreia em novo time, mas com nome errado na camisa

Estreia um mês após a contratação

Murillo foi anunciado reforço do Nottingham Forest no dia 31 de agosto, após ser comprado junto ao Corinthians.

O Timão vendeu 80% dos direitos do jogador por 14 milhões de euros (R$ 74,45 milhões na cotação atual), sendo que 2 milhões de euros deste valor correspondem a bônus por metas alcançadas.

Apesar de estar na Inglaterra desde o começo de setembro e com ritmo de jogo pela temporada que vinha fazendo no Corinthians, Murillo demorou um mês para finalmente ser relacionado para um jogo.

O zagueiro brasileiro havia ficado de fora dos jogos contra Chelsea, Burnley e Manchester City até ser relacionado e começar como titular contra o Brentford.

