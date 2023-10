Com pacto e vaquinha, torcida faz caldeirão e joga Santos para fora do Z4

Após vários protestos na temporada, as organizadas decidiram apoio irrestrito até o apito final, com cobranças só em caso de derrota e depois que o árbitro encerrar a partida.

Um motivo adicional para essa sinergia. O ex-auxiliar e agora técnico do Santos é da cidade e tem boa relação com as torcidas. As organizadas ficaram felizes com a efetivação.

As torcidas gritaram os nomes de todos os jogadores e não fizeram qualquer crítica à diretoria. Os únicos alvos de gritos ofensivos foram os torcedores vascaínos presentes.

Houve um forte esquema de segurança por causa do histórico de rivalidade entre as torcidas organizadas de Santos e Vasco, mas nenhuma ocorrência foi registrada.

No fim das contas, o Santos venceu, convenceu e retribuiu o abraço do torcedor com a saída da zona do rebaixamento.