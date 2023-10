'Cartão para Soteldo foi justíssimo', diz ex-árbitro Alfredo Loebeling

Em entrevista ao De Primeira, o ex-árbitro Alfredo Loebeling explicou que o cartão amarelo apresentado para Soteldo, do Santos, foi "mais do que justo". Segundo ele, o atacante infringiu a regra 12 do futebol ao subir na bola na goleada por 4 a 1 sobre o Vasco no Brasileirão.

'O cartão amarelo é justo pelo texto da regra': "Em cima da luz da regra, não cabe nem discussão, não há nem o que discutir. A regra 12 é muito clara, não estou dizendo que ela está certa ou errada, estamos discutindo em cima da regra, e pelo texto atual da regra o cartão amarelo é justo. Tem um texto na regra que fala de respeito ao futebol, que engloba o torcedor, o adversário, o espetáculo, justamente para evitar o que aconteceu".

'Outra época, outra determinação da Fifa': "A maior prova que a regra tem um sentido foi o que aconteceu depois do que fez o Soteldo, o cartão amarelo foi muito bem mostrado, em cima do texto da regra. 'Ah, porque o Garrincha, o Ronaldinho?', desculpe, é outro tempo, é outro texto de regra, é outra determinação da Fifa. Baseado no que diz a Fifa e no que diz o texto da regra 12, o cartão amarelo é justíssimo".