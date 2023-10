Botafogo x Goiás: horário, onde assistir e escalações do jogo do Brasileiro

O Goiás também vão vive bom momento recente: já são cinco tropeços seguidos no Brasileirão. Os comandados de Armando Evangelista estão na 17ª colocação e, portanto, dentro da zona de rebaixamento.

Classificação e jogos Brasileirão

Cariocas e goianos voltam a jogar no fim de semana. O Botafogo tem clássico com o Fluminense no domingo (8), enquanto o Goiás, um dia antes, recebe o Bahia.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Gabriel Pires) e Eduardo; Luís Henrique, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Bruno Lage

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Morelli, Guzzo (Oyama) e Guilherme Marques; Allano, Anderson Oliveira e Matheus Babi. Técnico: Armando Evangelista

Botafogo x Goiás -- Campeonato Brasileiro

Data: 2 de outubro de 2023, às 20h (de Brasília)