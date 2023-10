Após derrota para o River Plate, Riquelme foi ao vestiário do Boca Juniors

Ainda de acordo com o veículo, o ídolo do Boca teria saído de seu camarote com "cara de poucos amigos". Apesar disso, a conversa teria sido tranquila e o objetivo era 'organizar a casa' após a derrota para o River e focar na decisão de quinta-feira (5).

Esta foi a segunda derrota do Boca para o maior rival no ano, o que gera grande pressão no clube. A arbitragem também foi muito criticada pelo time xeneize.

O técnico Jorge Almirón escalou um time reserva contra o River e apenas o goleiro Sergio Romero foi titular.

O Boca Juniors é o décimo colocado do Grupo B na Copa da Liga Argentina, com sete pontos conquistados em sete rodadas, enquanto o River é o segundo do Grupo A, com 13 pontos após sete jogos.