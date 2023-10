Antony volta a treinar com o elenco do United e pode jogar a Champions

Imagem: Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

O atacante brasileiro Antony voltou aos treinos no Manchester United após ficar afastado para se defender das acusações de agressão feitas por Gabriela Cavallin, sua ex-namorada.

O que aconteceu

Antony foi fotografado treinando ontem (1°) com o restante do elenco do Manchester United.