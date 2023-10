Da 'avó de rodas' ao mousse de goiaba: Abel dispara frases em coletiva

Eu não vivo com 'se', 'se', 'se'... se minha avó tivesse rodas, era um caminhão. Não vivo com 'se', e nem tampouco serei o melhor treinador da América do Sul. O que eu posso dizer é que jogos de Libertadores são diferentes. Estamos há três anos chegando em semifinais. É decisivo, em nossa casa, e terá uma história que vamos saber no fim e vamos nos preparar para ela Abel

O "trabalho forçado de crianças" também foi pontuado pelo português em ao menos três momentos da sessão. Ele ironizou o fato de usar atletas com menos de 18 anos — como Endrick e Luís Guilherme. Os dois foram citados em uma das respostas.

Há que valorizar o trabalho que temos feito e o que já conquistamos, além dos jogadores que jogaram hoje. Acho que qualquer dia vou ser acusado por trabalho forçado de crianças, porque eles não são maiores de idade e serei acusado por colocar moleques para trabalhar sem idade. [...] Se fosse em um trabalho normal, [o Endrick] estaria impedido de jogar, assim como o Luís Guilherme. Não poderia, isto é exploração de trabalho de menor. Mas no futebol isso pode Abel

Por fim, o treinador ainda disse que a vida "não é só comer mousse de goiaba" — uma comparação que remete às facilidades do mundo. Nesta ocasião, ele abordou as "dores do crescimento" dos jovens utilizados contra o Bragantino diante da derrota.

Faz parte. Na nossa vida, não só no futebol, mas a vida não é só comer mousse de goiaba. É nos momentos difíceis que vemos quem são os jogadores que podem ter futuro ou não no nosso clube. Nos momentos de dificuldade e obstáculo é que definem o caráter de um homem. [...] Temos que ter um pouco de paciência e perceber que vão existir dores do crescimento durante este processo Abel

Com ou sem mousse de goiaba, o Palmeiras vira a chave para encarar o Boca Juniors. O duelo, que vale vaga na final da Libertadores, ocorre na quinta-feira (5), a partir das 21h30 (de Brasília).