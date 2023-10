'Segunda linha' empolga Abel, que vê derrota como 'dores do crescimento'

O fato de dois dos três garotos terem apenas 17 anos (Endrick e Luís Guilherme) virou motivo de ironia de Abel na entrevista coletiva. Ele ironizou ao dizer que seria "acusado de trabalho forçado de crianças" por usar jovens.

Na 2ª etapa, um pênalti cometido por Richard Ríos — um dos poucos atletas não foram formados no Palmeiras que atuaram — mudou o panorama: o Bragantino empatou com Sasha e, nos minutos finais, virou com gol de Eric Ramires e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

O resultado, no entanto, não tirou Abel do sério. Pelo contrário: ele classificou o resultado como "uma pena" ao se mostrar satisfeito com as chances criadas e tratou a derrota como "dores do crescimento" aos jovens.

A vida não é só comer mousse de goiaba. É nos momentos difíceis que vemos quem são os jogadores que podem ter futuro ou não no nosso clube. Nos momentos de dificuldade e obstáculo é que definem o caráter de um homem. A atitude de um perdedor e a atitude de um vencedor a gente vê no caráter, seja no futebol ou na vida. Nós, felizmente, temos jogadores que sabemos o potencial, idade e margem que têm. Temos que ter um pouco de paciência e perceber que vão existir dores do crescimento durante este processo Abel

O português não escondeu que os garotos foram utilizados para poupar os principais jogadores do elenco, que vai encarar o Boca Juniors na quinta-feira (5) por uma vaga na final da Libertadores.

Apesar disto, a "segunda linha" passou no teste e deixou o gramado com mais elogios do que críticas por parte do comandante.