Veja o golaço de Hulk na vitória do Atlético-MG sobre o Inter

O jogo ainda contou com outro golaço. Aos 35 minutos da segunda etapa, Igor Gomes (do Atlético-MG) aproveitou desatenção da defesa colorada, interceptou um arremesso lateral, aplicou um chapéu em seu xará do Inter e tocou na saída do goleiro.

Com a vitória, o Atlético-MG encostou no G-4. A equipe é a oitava colocada, com 40 pontos, apenas três a menos que o Flamengo, quarto colocado.

O Inter, com 29 pontos, estacionou na 14ª posição, e ainda pode perder posições no complemento da rodada.

A equipe gaúcha atuou com o time reserva ontem, já que disputa o jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores da América com o Fluminense na próxima quarta-feira (4), no Beira-Rio. Na ida, Inter e Flu empataram no Maracanã em 2 a 2.