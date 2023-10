Mãe de são-paulino morto após título cobra explicações: 'Não era de briga'

A mãe de Rafael dos Santos Tercilio Garcia, torcedor do São Paulo morto nos arredores do Morumbi durante a comemoração do título da Copa do Brasil, disse ao "Fantástico" que seu filho não tinha qualquer histórico de briga e que era fanático pelo clube.

O que ela disse

Vilma Custódio dos Santos afirmou que Rafael "morria de medo" de entrar em confusões. Na entrevista, ela usou uma das camisas utilizadas por Rafael, que era deficiente auditivo e pertencia ao quadro Surdos Tricolores da Torcida Independente, principal uniformizada do São Paulo.