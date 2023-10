Técnico do Vasco, após levar 4 a 1: 'Em quatro jogos, vencemos três'

O técnico do Vasco, Ramón Díaz, lamentou a goleada de 4 a 1 sofrida para o Santos, hoje, pelo Brasileirão. Mas preferiu sublinhar os resultados recentes do time, que até saiu da zona do rebaixamento.

"Foi uma situação muito desafortunada para nós o pênalti. Porque abriu a partida e tivemos que nos arriscar mais no ataque. Mas eu me sinto orgulhoso do time, do grupo, de tudo o que estamos fazendo, porque nos últimos quatro jogos ganhamos três e perdemos um. Ninguém diria que ganharíamos as partidas que ganhamos. Isso é uma luta constante até o final. Vamos seguir até o final. Falta muito tempo. Vamos ter que corrigir erros que cometemos e não podemos cometer", afirmou o argentino.

Confusão durante o jogo. "Lamento também a expulsão de Medel porque é um jogador importante para nós. Foi uma ação dos dois grupos, que estão lutando por coisas importantes. A reação não foi boa da parte de todos. Nem do Santos e nem de nós. Vamos continuar competindo. Não estamos derrotados. Ao contrário. As portas estão abertas para seguirmos lutando. Temos coragem, vontade de seguir. Entusiasmo".