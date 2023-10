Sobrevivente: Goleiro que desmaiou na Holanda já superou facada

De acordo com o goleiro, as consequências emocionais foram maiores que as físicas. Vaessen contou, em entrevista à revista holandesa "ELF Voetbal" que ficou cinco dias internado, mas felizmente a faca não atingiu nenhum órgão. Por outro lado, o goleiro disse que sofreu mentalmente com o episódio por pelo menos seis meses.

O goleiro deixou o gramado do Estádio Mandemakers direto para um hospital, após ser reanimado dentro de campo. Ele desmaiou após um choque com um atleta do Ajax, em partida do Campeonato Holandês. O jogo estava nos minutos finais e foi suspenso.

Etienne Vaessen só jogou em um clube na carreira. Ele se tornou profissional no RKC Waalijk, em 2015/16, e chegou à primeira divisão do Campeonato Holandês em 2019/20, já na condição de titular.

As notícias sobre a recuperação de Vaessen são boas. No último comunicado do RKC Waalwijk, o clube informou que Vaessen passou bem a noite, em observação no hospital, e que continua o processo de reabilitação. Ontem (29), ele foi submetido a uma série de exames e aguarda resultados.