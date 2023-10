Santos: três motivos para acreditar na vitória e dois para desconfiar

Casa cheia: O fator casa pesará para o Santos. Com ingressos esgotados, o elenco conta com uma atmosfera parecida com a do jogo contra o Grêmio, em que as arquibancadas empurraram até o final e determinaram o ritmo da partida.

Apoio absoluto: O treino aberto realizado ontem, na Vila Belmiro, uniu de vez a torcida e o elenco. A festa realizada no estádio foi uma espécie de injeção de ânimo aos jogadores pré-jogo.

Vasco embalado: O adversário do Peixe vem de um momento muito bom. Com três vitórias consecutivas, duas delas foram com placar elástico: 4 a 2 sobre o Fluminense e 5 a 1 contra o Coritiba.

Pressão psicológica: O Santos sabe que uma vitória contra o Vasco daria respiro na tabela e mudaria o cenário do time, porém, a pressão pelo resultado pode ser um problema. O time já se mostrou frágil psicologicamente em outros momentos e pode ser decisivo para esta tarde.

