Palmeiras: Três motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

Motivos para acreditar na vitória

Ataque renovado. O Palmeiras não tem feito gols nos últimos jogos, e Abel deve fazer mudanças no setor ofensivo. Jovens da base como Endrick, Luis Guilherme, Kevin e Jhon Jhon podem aparecer como titulares.

Visitante chato. O time de Abel Ferreira tem a terceira melhor campanha jogando fora de casa, e quer a vitória para não deixar o Botafogo abrir vantagem na liderança da competiçã

Técnico do Bragantino ainda não conseguiu vencer Abel. Pedro Caixinha teve dois confronto contra Abel Ferreira no futebol brasileiro e teve uma derrota e um empate.

Motivos para desconfiar

Palmeiras deve poupar titulares de olho no Boca Juniors. O time do Palmeiras que deve entrar em campo contra o Bragantino deve ser muito diferente do que o torcedor está acostumado, Abel deve preservar seus atleta para jogo de volta contra o Boca, na quinta-feira (5), pela volta da semifinal da Copa Libertadores.