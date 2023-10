Palmeiras tentou repatriar volante do Bragantino após jogo 'extraordinário'

O que aconteceu?

O UOL apurou que após jogo 'extraordinário' de Matheus Fernandes, o Palmeiras tentou a volta do atleta. O jogador de 25 anos encantou Abel, e o treinador pediu ele de volta. No entanto, como o contrato de empréstimo tem uma cláusula de compra no final do vínculo, o time do interior de São Paulo se blindou e informou ao Alviverde que irá exercer o seu direito de compra.

A reportagem também soube que o Palmeiras irá receber, em janeiro, 1,5 milhões de euros (quase R$ 8 milhões na cotação atual) pela venda do jogador.

Matheus Fernandes ficou magoado com Abel Ferreira. Após aquele jogo no Allianz Parque, o meio-campista confidenciou a pessoas próximas que Abel não dava muitos minutos e ele no Palmeiras, e era alvo de críticas internamente — por isso o treinador fez questão de elogiá-lo na coletiva.

Bragantino tentava contratar Matheus Fernandes desde 2021. O time de Bragança queria contar com o jogador, mas Abel Ferreira não queria que o atleta fosse emprestado ao Bragantino. Em sua volta ao Palmeiras, o meio-campista só fez 7 jogos por conta da alta concorrência na posição.

Jogador se reencontrou no Bragantino e é um dos principais meio-campistas no Brasileirão. Segundo o Sofascore, plataforma especializada em estatísticas de futebol, Matheus Fernandes tem média de 8 bolas recuperadas por jogo, além de 3,9 dividas ganhas por jogo.