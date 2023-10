Ex-Inter dá um tempo no futebol para investir na produção de cogumelos

Matheus Bertotto surgiu como grande promessa do Inter em 2013. Foi eleito melhor jogador do Brasileirão Sub-20 conquistado pelo Colorado e subiu ao profissional no ano seguinte pelas mãos de Abel Braga. Mas praticamente 10 anos depois, o volante (que está com 30 anos e não se define como ex), volta suas atenções para outra coisa: a produção de cogumelos.

Entre o futebol e os cogumelos

A exemplo do que aconteceu com muita gente, a virada na vida de Metheus Bertotto veio na pandemia de covid-19. Foi quando os cogumelos realmente tomaram o espaço do futebol.