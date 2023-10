Desafios de Dorival pós-título têm débito com Luciano e encaixe de estrelas

Luciano. Dorival reconheceu estar "em débito" com o atacante, que virou banco após atuar como titular durante boa parte do ano. O camisa 10 foi parar na reserva nos dois jogos contra o Flamengo. A postura do jogador, um dos xodós da torcida, é elogiada pelo treinador.

A questão é como fazer Luciano jogar ao lado de Lucas e Calleri, o que possivelmente levaria Wellington Rato ou Nestor para o banco de reservas.

A tendência é que, com o atacante em campo, Lucas passe a atuar mais aberto pela direita, posição diferente da que ele atuou na reta final da Copa do Brasil contra Corinthians e Flamengo.

Reconheço estar em débito com o Luciano por ele não estar atuando neste instante. Ele não fez partidas em que tenha merecido sair. Entendo isso, mas precisava tomar uma decisão e fazer uma opção Dorival

James Rodríguez. O colombiano estreou no início do mês passado e ainda não engrenou na equipe — muito por causa da questão física. Convocado para a seleção na Data Fifa, ele ficará ao menos uma semana afastado do elenco, fato que deve adiar ainda mais a condição de titular do astro e seu encaixe no elenco. James ainda teve pouco tempo jogando ao lado do time considerado titular.

Um desafio é encontrar uma forma de colocar James para atuar ao lado de jogadores como Lucas e Calleri. Na vitória sobre o Corinthians, a entrada do colombiano mudou a posição de Lucas, que tem atuado mais centralizado.