Corinthians: Mano conta com Rojas e cogita nova formação por vaga na final

Mano aguardará o desempenho de Rojas para decidir a escalação. Se ele estiver bem, deve ser titular.

Outra dúvida é sobre a formação tática. O novo técnico do Timão cogita mexer no esquema tático.

Vanderlei Luxemburgo utilizava dois pontas e um centroavante. Mano pensa em fortalecer o meio-campo ou até jogar sem um camisa 9, com Yuri Alberto como opção.

O Corinthians empatou em 1 a 1 na Neo Química Arena e vai precisar de bom resultado no Castelão para chegar na final da Sul-Americana. Do outro lado da chave, a LDU (EQU) venceu o Defensa y Justicia por 3 a 0 em Quito e está perto da vaga.

Vemos várias equipes com jogadores que flutuam mais, é interessante. Pedro entrou muito bem, tem drible, sustenta, não fica só em um lugar. É um trabalho de médio e longo prazo, não é de hora para outra. Já fizemos em outros clubes [esquema sem centroavante] e sempre respeitamos as características do atleta. Pode ser que o time encaixe com jogadores mais leves. Mais para frente teremos essa certeza

Sidnei Lobo, auxiliar de Mano Menezes