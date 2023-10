Bragantino x Palmeiras: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

Já o Alviverde vem de derrota por 1 a 0 contra o Grêmio. O time de Abel Ferreira ocupa a vice-liderança do Brasileirão com 44 pontos — 7 atrás do líder Botafogo.

Classificação e jogos Brasileirão

No confronto do 1º turno, Palmeiras e Bragantino empataram em 1 a 1.

Prováveis escalações

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Leonardo Realpe (Léo Ortiz), Lucão e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha.Técnico: Pedro Caixinha.

Palmeiras: Lomba; Vanderlan, Luan, Naves e Garcia; Fabinho, Richard Ríos e Jhon Jhon; Luis Guilherme, Breno Lopes e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

Bragantino x Palmeiras

Data: 1 de outubro de 2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Nabizão, Bragança Paulista (SP)

Transmissão: Premiere