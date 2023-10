Barcelona faz contato com Corinthians para contratar Moscardo, diz jornal

O Barcelona quer contar com o meio-campista Gabriel Moscardo, do Corinthians, em 2024. A informação é do jornal espanhol "Sport".

O que aconteceu

Deco, diretor de futebol do Barcelona, já está em contato com o Corinthians. O dirigente, segundo o periódico espanhol, já quis contratar Moscardo em junho, antes de ele se destacar entre os profissionais da equipe alvinegra.