Auxiliar de Mano promete novo Corinthians em decisão: 'Vamos chegar fortes'

Auxiliar de Mano Menezes, Sidnei Lobo promete um novo Corinthians contra o Fortaleza, terça-feira, no Castelão, pela semifinal da Sul-Americana.

O que aconteceu

Com a suspensão e a reestreia adiada de Mano Menezes, Sidnei Lobo comandou o Corinthians na derrota por 2 a 1 para o São Paulo ontem, no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.