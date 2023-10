'Vou ser acusado por trabalho forçado de crianças', ironiza Abel sobre base

Semifinal da Libertadores. "É um jogo decisivo e em nossa casa. Só saberemos a história no fim e vamos nos preparar para ela. Todo o resto é 'se', e não vivemos com isso. Temos que preparar bem este jogo e contar com jogadores que não estiveram aqui hoje."

Erros. "Hoje, é dar os parabéns ao Bragantino, mas poderíamos ter saído com outro resultado. Futebol é eficácia e não cometer deslizes como cometemos no pênalti. São dois gols muito consentidos da nossa parte, mas os jogadores se prepararam bem e fizeram um belíssimo 1° tempo. Jogando aqui, contra o Bragantino, sabíamos que faltaria ritmo de jogo. Os jogadores estiveram muito bem hoje."

Por que Endrick não joga mais? "O Endrick é bom quando tem espaço nas costas e usa sua velocidade, drible e finalização. Nisto ele forte. Quando joga contra equipes com blocos baixos... mas ele também nos ajuda. Tem 17 anos: se fosse em um trabalho normal, estaria impedido de jogar, assim como o Luís Guilherme. Não poderia, isto é exploração de trabalho de menor. Mas no futebol isso pode. Os dois jogaram muito bem."

Motivo da derrota. "Foi o pênalti, foi o momento-chave do jogo. Até o pênalti, o Bragantino teve só uma oportunidade na 1ª parte. Depois do pênalti, sim, eles tiveram mais ritmo e mais volume. Foi uma pena no 1° tempo: nas duas que bateram na trave, uma poderia ter entrado, e nas outras chances que tivemos, poderíamos ter feito um ou dois gols para termos margem. Acontece, são coisas do futebol."

Pressão sobre garotos em campo. "Faz parte. Na nossa vida, não só no futebol, mas a vida não é só comer mousse de goiaba. É nos momentos difíceis que vemos quem são os jogadores que podem ter futuro ou não no nosso clube. Nos momentos de dificuldade e obstáculo é que se define o caráter de um homem, de um treinador, de um árbitro, de um jornalista, de um jogador... é nos momentos de rota. Quando ganha, não precisamos que ninguém nos faça nada, a onda leva. O problema é quando você está no fundo, aí precisa escalar. A atitude de um perdedor e a atitude de um vencedor a gente vê no caráter, seja no futebol ou na vida. Nós, felizmente, temos jogadores que sabemos o potencial, idade e margem que têm. Temos que ter um pouco de paciência e perceber que vão existir dores do crescimento durante este processo. Em um trabalho normal, eu seria impedido de utilizar dois jogadores, já que seria exploração. Não é o caso, eles amam fazer o que fazem."

Botafogo já é campeão? "Dificilmente o Botafogo perde este campeonato, apesar sermos nós os atuais campeões. Somos a equipe a ser batida e que já ganhou dois títulos este ano, e quinta-feira temos um jogo importante. Nos últimos quatro anos, chegamos à semifinal, pelo visto não é tão fácil."