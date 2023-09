Veja os dois gols de Calleri na vitória do São Paulo sobre o Corinthians

De virada, o São Paulo derrotou o Corinthians, placar de 2 a 1, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o nome do jogo foi o argentino Calleri, autor de dois gols.

O Corinthians abriu o placar logo aos dois minutos de partida, com gol de Romero. O São Paulo pressionou e conseguiu a virada ainda na primeira etapa. O inspirado Calleri marcou aos 39 e aos 46 minutos, dando a vitória para o Tricolor.

O resultado deixa o Tricolor no 10º lugar, com 34 pontos, e mais distante da zona do rebaixamento. O Corinthians é o 12º, com 30, e está mais perto dos últimos colocados.