São Paulo x Corinthians: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

São Paulo e Corinthians se enfrentam hoje, às 18h30 (de Brasília), no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida será transmitida pelo Premiere. O Placar UOL acompanhará tudo em tempo real.

O São Paulo ainda está em festa após o título da Copa do Brasil. Depois da conquista, o Tricolor venceu o Coritiba no meio da semana e reencontrou o caminho das vitórias no Brasileirão.