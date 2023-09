Três motivos para acreditar na vitória do São Paulo e um para desconfiar

Longo tabu. Em jogos de Campeonato Brasileiro, o Corinthians não vence o São Paulo no Morumbi há quase 13 anos. O estádio lotado deve empurrar ainda mais os mandantes pela manutenção da sequência.

Classificação e jogos Brasileirão

Beira do campo. Enquanto o Tricolor colhe os frutos de um trabalho estruturado de Dorival Júnior, o alvinegro vive momento turbulento e vai estrear nova comissão técnica.

Motivo para desconfiar

Peso da partida. Enquanto o clássico não altera em nada a sequência da temporada para um tranquilo São Paulo, o Corinthians vem para o Majestoso com "sangue no olho": uma vitória é fundamental para o time chegar com moral antes de encarar o Fortaleza na semifinal da Sul-Americana.

Canal do São Paulo no UOL

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.