São Paulo: Evento no interior reúne grupo tricampeão mundial para homenagem

Um evento em Campos do Jordão (SP) neste final de semana reúne grande parte do elenco que conquistou o tricampeonato mundial com o São Paulo em 2005. A ideia é homenagear os atletas após 18 anos do feito histórico.

O que aconteceu

O evento teve início ontem (29) com um passeio no bondinho símbolo da cidade para os tricampeões. Com Roger, Fabão, Alex Bruno, Júnior, Josué e Renan a bordo, o trem parou a cidade como se o título tivesse acabado de ser conquistado.