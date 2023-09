Renato Augusto aponta erro do Corinthians em clássico: 'Recuamos demais'

Renato Augusto analisou a derrota do Corinthians por 2 a 1 para o São Paulo hoje, no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Renato entende que o Corinthians começou bem, mas recuou muito antes de levar a virada ainda no primeiro tempo. O Timão abriu o placar com Romero, no segundo minuto.