Rafinha diz que vai se aposentar no ano que vem: 'Já está decidido'

O lateral Rafinha, do São Paulo, confirmou que vai se aposentar no ano que vem. Ele, que tem 38 anos, falou ao Premiere após a vitória sobre o Corinthians, em clássico válido pelo Campeonato Brasileiro.

Fim da linha em 2024. "Eu já vivi grandes emoções na minha carreira. A gente brinca... Nossa assessoria fica mandando eu fechar a boca sobre aposentar, mas é a realidade: eu vou parar no ano que vem, vou me aposentar, já está decidido. Sou um privilegiado por viver esses momentos jogando no meu time de coração. Quando o Morumbi está cheio, é coisa linda. Aqui, todo mundo sabe que é complicado ganhar da gente."

Momento do São Paulo. "A gente tem que deixar a euforia com o torcedor, estávamos vindo de maus resultados no Brasileirão, graças a deus conseguimos uma vitória na quarta. O Dorival falou para gente concentrar no Brasileiro, nosso time é muito forte."