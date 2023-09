Por que Breno Lopes não é titular no Palmeiras mesmo elogiado por Abel

Talvez seja o que eu mais prejudico e com maior rendimento. Talvez seja o que menos joga e o que mais produz. Entrou, teve quatro oportunidades e é o normal dele. Gosto muito dele. Todo mundo queria, mas disse ao Barros [Anderson Barros, diretor] que gosto dele. Parabéns a ele pelo gol

Por que Breno Lopes não é titular do Palmeiras?

Breno Lopes, do Palmeiras, comemora com o técnico Abel Ferreira gol na final da Libertadores Imagem: Jorge Rodrigues/AGIF

Breno Lopes causa mais impacto quando sai do banco de reservas. O UOL apurou que a comissão técnica do clube entende que ele consegue produzir mais quando entra no decorrer da partida do que quando começou os jogos como titular. Tanto é que dez dos 21 gols de Breno Lopes no Alviverde foram marcados nos acréscimos das partidas.

Breno só jogou 90 minutos duas vezes em 2023. Contra o Mirassol, pelo Paulistão, no dia 2 de fevereiro, e contra a Tombense, pela Copa do Brasil, no dia 26 de abril.

Prestígio com comissão técnica do Palmeiras. Na fala de Abel após o jogo contra o Fortaleza, o treinador português deixou claro que Breno Lopes recebeu várias propostas para o deixar o clube, mas ele fez questão de segurar o jogador no elenco.