Interino do Fla evita Sampaoli e despista sobre futuro: 'Sou funcionário'

Sampaoli não usava a base? Haverá espaço? "Pergunta complicada. Tendo tempo, vamos dar oportunidade para todos, não só para a base. Há jogadores pedindo oportunidade. [...] Muitos garotos do sub-20, com essa engrenagem funcionando bem, podem entregar performance. Wesley, Victor Hugo e Matheus França subiram e jogaram. Eles são mergulhados na parte competitiva desde muito pequenos. Em um momento desse, conseguem passar com mais tranquilidade. Vão atuar em altíssimo nível? Não sei, porque são garotos."

Mário Jorge, técnico interino do Flamengo, durante partida contra o Bahia Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Raio-x da vitória. "Tivemos uma condição bacana de circulação de bola, mas poderíamos ter aproveitado melhor para concluir as jogadas, tanto pelo lado quanto com finalizações de longe. Nosso preenchimento de área não foi legal, diagnosticamos isso no 1° tempo, mas agora temos uma semana de trabalho para corrigir isso."

Resgate de Ayrton Lucas. "A gente vai tentar, em pouco tempo, resgatar não só o Ayrton, mas todos os jogadores. A gente acredita que, alinhando características de cada um deles e tentando colocá-los próximos de onde eles podem render mais, podemos ter uma coletividade mais forte. É isso que vamos fazer."

Conhecimento do Flamengo. "A gente tem um processo muito bacana e alinhado com os profissionais da base, que ficam perto do profissional, assim não temos tanta preocupação por não ter conhecimento do caso. Isso aconteceu com Zé Ricardo, Maurício... isso acabou colocando os dois no mercado do futebol. É uma coisa que vejo com naturalidade."

Dores de Pedro e Bruno Henrique. "O Pedro, na cobrança do pênalti, sentiu um incômodo no adutor, já veio direto no banco e falou sobre o incômodo. Pediu para fazer alguma coisa, voltou e não teve resposta imediata. O Bruno sentiu um incômodo na ponta do pé, não é nada muito grave. Isso dói e incomoda para correr. Ele pediu para sair para ser preservado."