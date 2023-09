Mano quer R. Augusto em campo; como 1ª mudança no Corinthians vai ajudar?

Na ocasião, Guerrero passou a jogar com outro atacante, saindo mais da área, e gostou da opção. O time havia saído do 4-3-3 para o 4-4-2.

Yuri, no atual Corinthians, vive temporada de oscilação e tem sido criticado por parte da torcida, apesar de ser o artilheiro da equipe no ano com 12 gols.

"Quando eu cheguei à época, jogava Romarinho pela direita, Guerrero, e Sheik pela esquerda. O time tinha ganho tudo dessa maneira, era marcante, mas o sistema chegou em um momento que não funciona tão bem. Então, deixei só dois atacantes e trouxe mais um ao meio-campo, com dois volantes, dois meias e dois atacantes. Tirei Guerrero de jogar só de costas e tomando pancada, e tomava muito. E gostou, parou de apanhar um pouco. Vi ele jogar Copa América pelo Peru assim. Vamos pensar no Yuri Alberto da mesma maneira, ele vai crescer", avaliou o treinador.

Mas Mano ainda não vai estrear contra o São Paulo hoje, às 18h30, no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador cumprirá suspensão por três cartões amarelos recebidos quando ainda estava no Inter. Yuri Alberto está suspenso, enquanto Renato Augusto é dúvida.

