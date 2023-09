Mano 'em casa' e desabafo de Duilio: bastidores da apresentação do técnico

Descontraído, ele cumprimentou rostos conhecidos ao mesmo tempo que fazia o reconhecimento do local. Foram seus primeiros contatos com o ambiente em que volta a encarar como comandante do Alvinegro paulista após nove anos.

Classificação e jogos Brasileirão

Mano ficou em silêncio, com os olhos atentos, enquanto o presidente do clube se manifestava. O treinador analisava os quatro cantos da sala e dava pontuais sinais de apoio com a cabeça ao longo dos seis minutos de fala do dirigente sobre temas antigos e atuais.

Mano Menezes e Duilio Monteiro Alves Imagem: André Martins/UOL

Duilio passou a palavra para o técnico, que foi apresentado como "camisa 10" após um abraço com direito a tapinhas nas costas. "Achei um pouquinho demais. Vai virar meme", brincou Mano sobre o número escolhido. O presidente entrou na brincadeira: "Matias [Rojas] que se cuide".

Mano brincou com jornalistas e abordou passado, presente e futuro por mais de 50 minutos. Ele repetiu bordão, distribuiu gentileza entre as respostas e divertiu ao se surpreender com a presença de um correspondente paulista de uma rádio mineira — velha conhecida dos tempos em que comandou o Cruzeiro.