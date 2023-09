Girona x Real Madrid: saiba onde assistir e horário do jogo do Espanhol

O duelo entre Girona e Real Madrid será realizado hoje (30), às 13h30 (de Brasília), no Estádio Montilivi, válida pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.

A partida terá transmissão ao vivo do Star+ (streaming). O Placar UOL também acompanha todos os lances em tempo real.

O jogo é um confronto direto pela liderança da La Liga. O Girona é vice-líder, com 19 pontos, enquanto o Real é o 3º colocado, com 18. O Barcelona lidera com 20, mas já jogou na rodada.