Gerson agradece Sampaoli, mas diz: 'Flamengo não pode parar'

O meio-campista Gerson, do Flamengo, falou ao Premiere sobre a situação vivida no clube após a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, em jogo do Campeonato Brasileiro ocorrido hoje no Maracanã — o time foi comandado pelo interino Mário Jorge e vê Tite como favorito a assumir o posto de treinador.

Fim da era Sampaoli. "Quem sou eu pra falar se funcionou ou não [Fla com Sampaoli]. É uma nova etapa, tenho todo o respeito e carinho por tudo que ele fez por mim."

Próximos passos. "Agora é levantar a cabeça e seguir. A gente tem que mudar a chave. Infelizmente, o que passou, passou. A gente tem que seguir porque o Flamengo não pode parar."