Flamengo x Bahia: horário e onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Os cariocas ainda brigam por uma vaga na Libertadores depois de todos os fracassos da temporada. Atualmente, o Flamengo é o sétimo, com 40 pontos.

Classificação e jogos Brasileirão

Falando em técnico, este será o reencontro de Rogério Ceni com o Flamengo. Há 20 dias no comando do Bahia, ele busca a primeira vitória contra a ex-equipe na carreira.

O Bahia tenta sair da zona de rebaixamento. O Tricolor é o 17º colocado, com 25 pontos. Vasco e Goiás têm 26 cada.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar, Gerson e Éverton Ribeiro; Bruno Henrique e Pedro.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Yago Felipe e Thaciano; Ademir, Rafael Ratão e Everaldo.