Flamengo: dois motivos para acreditar na vitória e dois para desconfiar

Vaga na Libertadores: depois de uma temporada sem títulos, a motivação do Flamengo é conquistar o retorno à competição continental em 2024. Para isso, a equipe precisa voltar a figurar entre os seis primeiros do campeonato.

Desconfiar

Semana conturbada: após a derrota na final da Copa do Brasil, Sampaoli ainda comandou três treinos antes de ser demitido na quinta-feira. Com a preparação comprometida para o jogo contra o Bahia, o Flamengo pode sentir.

Clima de pressão: no reencontro com a torcida no Maracanã, o ambiente promete ser de impaciência e cobrança para o Fla. Mal em toda temporada, o elenco carrega o peso de precisar dar uma resposta após várias decepções.

