Flamengo revê torcida em dia com promessa de clima hostil no Maracanã

No comando do time estará Mário Jorge, do sub-20, de maneira interina. Ele ocupa vaga após a demissão de Jorge Sampaoli.

Mário Jorge teve apenas um dia de trabalho com o elenco, uma vez que a saída de Sampaoli foi anunciada apenas na noite de quinta-feira.

O duelo será em casa, mas o reencontro com a torcida não indica ser tão quente. Até o meio da tarde de ontem (29), apenas 30 mil ingressos tinham sido vendidos, ritmo bem inferior ao de rodadas anteriores.

Há a expectativa de novos protestos contra membros da cúpula, como o presidente Rodolfo Landim e o vice Marcos Braz, mesmo com a demissão de Sampaoli.

O Flamengo ainda tenta a vaga na Libertadores após perder todos os títulos que disputou até aqui. O clube vê o Brasileirão muito distante e o foco passa a ser a competição continental.

O Rubro-Negro está na sétima colocação no Brasileiro, com 40 pontos, dois atrás do Red Bull Bragantino, que ocupa a quarta posição.