São Paulo tem força máxima contra o time misto do Corinthians no Morumbi

O Tricolor de Dorival Júnior está escalado com: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Lucas e Calleri. Arboleda é ausência por lesão muscular.

O Corinthians do auxiliar Sidnei Lobo jogará com: Cássio, Bruno Méndez, Gil, Caetano e Matheus Bidu; Cantillo, Maycon e Giuliano; Romero, Gustavo Silva e Felipe Augusto.

Novo técnico do Timão, Mano Menezes está suspenso e não pode ficar na área técnica. O Corinthians não conta com Fagner, Moscardo e Yuri Alberto, além do lesionado Rojas e dos poupados Lucas Veríssimo, Fábio Santos e Renato Augusto. O time disputará a semifinal da Sul-Americana na terça-feira, contra o Fortaleza, no Castelão, após o empate em 1 a 1 na Neo Química Arena. .