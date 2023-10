Diniz diz que derrota para Cuiabá não tem nada a ver com semi da Liberta

Focado na Copa Libertadores, o técnico Fernando Diniz escalou o Fluminense com reservas diante do Cuiabá e perdeu de 3 a 0, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diniz minimizou a derrota. "Não tem nada a ver com o jogo de quarta-feira. O que afetou hoje não foi o planejamento, foi a expulsão. Ela foi muito determinante para tudo que aconteceu no jogo", disse após a partida.

Aos 31 minutos da primeira etapa contra o Cuiabá, Martinelli levou o segundo amarelo e o Fluminense ficou com um jogador a menos, o que para o treinador foi determinante para a derrota. "Quando estava 11 contra 11, o Fluminense tinha domínio da partida. Cuiabá estava marcando alto, mas saímos na maioria das vezes. A expulsão afetou no resultado do jogo. Jogar com um time mexido, com um jogador a menos, com o calor que estava aqui, ficou muito mais físico e afetou a estratégia que a gente montou", completou Fernando Diniz.

No jogo de ida da semifinal da Libertadores, Fluminense e Internacional empataram em 2 a 2, e o jogo da volta está marcado para a próxima quarta-feira (4), no Beira-Rio, em Porto Alegre.