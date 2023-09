Corinthians: dois motivos para acreditar na vitória e dois para desconfiar

O Corinthians enfrentará o São Paulo às 18h30 de hoje, no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O UOL lista abaixo três motivos para acreditar na vitória e dois para desconfiar da equipe comandada por Mano Menezes.

Acreditar

Nova comissão técnica: O Corinthians conta com o primeiro jogo da nova comissão técnica. O auxiliar Sidnei Lobo deve comandar o time, já que Mano Menezes cumpre suspensão por três amarelos recebidos ainda no Inter. Mesmo assim, o treinador viu todos os jogos recentes do Timão e crê que pode dar novo padrão tático ao time que era comandado por Vanderlei Luxemburgo.