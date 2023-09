Bournemouth x Arsenal: veja onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

O Bournemouth precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. O clube marcou apenas três pontos em 18 disputados.

Os donos da casa ainda não venceram nenhuma partida pelo campeonato: empataram três jogos e perderam três.

Mas, pela Copa da Liga Inglesa, venceram o Stoke por 2 a 0 e se classificaram para as oitavas de final.

Já o Arsenal está invicto no Inglês: foram quatro vitórias e dois empates até aqui.

Pela Copa da Liga Inglesa, o time de Londres venceu o Brentford por 1 a 0 e também foi para as oitavas.

As equipes se enfrentaram em 14 ocasiões, com ampla vantagem do Arsenal com 11 vitórias, dois empates e apenas uma vitória do Bournemouth.